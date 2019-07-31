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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şoförü geciken otobüsü belediye başkanı kullandı - ELAZIĞ

Şoförü geciken otobüsü belediye başkanı kullandı - ELAZIĞ

- Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'nın halk otobüsünü kullanması - Doğan'nın yolcuları karşılaması - Doğan'nın yolculara yol sormasıŞoförü geciken otobüsü belediye başkanı kullandı - Elazığ 'ın Mollakendi Beldesinde belediye otobüsünün şoförü gecikince, Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, direksiyon başına geçtiELAZIĞ (AA) - Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, beldede belediye otobüsünün şoförü geç kalınca direksiyon başına geçip, seferi tamamladı.Merkeze bağlı Mollakendi beldesinde Elazığ seferini yapacak olan belediye otobüsünün şoförünün gelmediğini öğrenen Belediye Başkanı Doğan, durağa gitti.Başka şoförün de olmadığını öğrenen Doğan, yolcuların mağdur olmaması için direksiyon başına geçti.Durak durak gezen ve otobüse binen vatandaşları tek tek selamlayan Doğan'ı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Belediye Başkanı Belediye Otobüsü Halk Otobüsü Cep Telefonu Direksiyon 

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