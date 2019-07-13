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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şoförler sopalarla birbirine böyle girdi

Şoförler sopalarla birbirine böyle girdi

Kavga anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yarış Kamera Yolcu Kapma Yarışı Otobüs Şoförü 


- Ümraniye'de iki farklı hat üzerindeki otobüs şoförleri sopalarla birbirine girdi. Yolcu kapma yarışı kavgayla bitti İddiaya göre Ümraniye'de meydana gelen olayın nedeni otobüs şoförlerinin yolcu kapma yarışı oldu. Duraklara daha önce girerek yolcuyu almak isteyen iki şoförün sözlü olarak tartışması kısa sürede sopalı kavgaya döndü. Şoförlerden birisinin sopayla diğer şoföre vurduğu anlar kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle araya girmesi sonucu kavga son bulurken iki otobüs şoförü de araçlarıyla yollarına devam etti.
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