Şoför koltuğuna kadınların oturduğu HAVAİST, kadın yolcularını çiçeklerle karşıladı

-Çiçekle karşılama

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ bünyesinde, İstanbul Havalimanı taşımacılığını gerçekleştiren HAVAİST’te kadınlar çiçeklerle karşılandı. HAVAİST, kadın yolculara ve bünyesinde çalışan kadın personellere, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesiyle çiçek takdim etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ bünyesinde İstanbul Havalimanı’nda taşımacılık hizmeti veren HAVAİST’e kadın eli değiyor. 31 Ekim 2018’de seferlerine başlayan ve hizmet noktalarını her geçen gün artıran HAVAİST’te 4 kadın şoför görev yapıyor. Kadın şoförler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de yolculara hizmet için iş başındaydı. Onları, ellerinde çiçeklerle Otobüs AŞ-HAVAİST yetkilileri karşıladı. Hem kadın şoförlerin hem de kadın yolcuların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp çiçek takdim etti. Yolcular kadın şoförlerden memnun Yolculuk öncesi çiçeklerle karşılanmak kadın yolcuları memnun etti. Yolculardan Sinem Yener, “Çiçeklerle karşıladıkları için teşekkür ediyorum. Böylesine özel bir günde bu hassasiyetin gösterilmesi çok güzel. HAVAİST’i ilk kez kullanıyorum. Sürücü koltuğunda kadın şoför görmek beni mutlu etti. Öz güveni ve gayreti için tebrik ediyorum. Kadınlar araçları daha sakin kullanıyor” dedi.

Yolculardan Neriman Hizar ise "Daha önce ‘Otobüs kullanan kadın şoför’ şeklinde haberler görmüştüm. Kadın şoförün kullandığı bir otobüsle seyahat etmek benim için ilk deneyim oldu. Onlara böyle bir imkan tanınması güzel. Mutlu oldum. Başarılı olacaklarına inanıyorum. HAVAİST yetkililerine de gösterdikleri ilgi ve hediye ettikleri çiçekler için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’nda yolculara hizmet ediyor olmanın gururunu yaşadığını belirten kadın şoförler, çocukluk hayaliyle başladıkları otobüs şoförlüğü kariyerlerinin HAVAİST ile taçlandığını ifade etti.

"İnsanların tepkisi çok güzel" HAVAİST’te çalışan 4 kadın şoförden biri olan Zeynep Alemdar Akıncı, İstanbul Havalimanı-Taksim güzergahında H024 hattında görev yapıyor. 25 yıldır bu mesleği icra ettiğini söyleyen Akıncı, “İstanbul’dan Konya’ya otobüsün en ön koltuğunda yaptığım seyahat, benim otobüs şoförlüğüne heves kaynağım oldu. O gün, otobüs kullanmaya çok özenmiştim ve İstanbul’a döndüğümde ilk işim E sınıfı ehliyet almak oldu. Bugüne kadar servis aracı, çeşitli turizm firmalarının tur otobüslerini de kullandım. En son; Otobüş AŞ bünyesinde Kadıköy-Ataşehir-Ümraniye hattında halk otobüsü şoförlüğü yaptım. Yeni görev yerimiz olan HAVAİST ile kariyerimiz taçlandı. Kadın-erkek şoför ayrımı yapmaksızın gösterdikleri hassasiyetten ötürü İBB yetkililerine de teşekkür ediyorum. Yolcular ilk başta kadın şoför görünce şaşırıyorlar ama sonra tebessümle karşılıyorlar. İnsanların tepkisi çok güzel. Dünyanın en büyük havalimanında çalışmaktan, vatandaşlarımıza hizmet sunmaktan oldukça memnunum” dedi.

"Otobüs şoförlüğü çocukluk hayalimdi" Otobüs şoförü olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen bir başka kadın şoför Sevda Uzun ise "19 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Daha önce servis taşımacılığı ve özel şoförlük yaptım. Otobüs AŞ bünyesinde Sarıyer-Beşiktaş-Kabataş halk otobüsü hattında çalıştım. Çocukken en büyük hayalim otobüs gibi büyük araçlar kullanmaktı. Hayallerimin peşinden gittim ve başardım. Şimdi de dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda HAVAİST şoförü olarak göreve başlamak benim için gurur verici. Trafikte kadın şoför olmanın dezavantaj olduğunu söylerler. Buna çok katılmıyorum. Evet, bazen sorun yaşıyoruz ama insanlar sürücü koltuğunda kadın görünce daha nazik ve saygılı davranıyorlar” diye konuştu.



