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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Soçi mutabakatı Türkiye'nin desteğiyle ayakta duruyor' (1) - İSTANBUL

'Soçi mutabakatı Türkiye'nin desteğiyle ayakta duruyor' (1) - İSTANBUL

"Soçi mutabakatı Türkiye'nin desteğiyle ayakta duruyor" (1) - İSTANBUL

: - Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri ile röportaj Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri, Türkiye'ni girişimiyle İdlib'deki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının yine Türkiye'nin desteğiyle ayakta durduğunu belirtti.
MYK Başkanı Hariri, AA muhabirinin Suriye krizinin siyasi çözüme ilişkin sorularını yanıtladı.Hariri, Suriye'de 8. yılına giren iç savaşın son bulması için yürütülen görüşmelerden henüz sonuç elde edilemediklerini ifade ederek "Anayasa komitesinin oluşturulmasındaki başarısızlığın temel sebebi Rusya'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) rolünü ve sponsorluğunu ortadan kaldırmaya çalışmasıdır." dedi.
Nasır Hariri, "Rusya, rejim ve destekçileri, BM'nin siyasi çözümdeki rolünü karalamaya çalışıyor. Böylece rejimin çatısı altında bir diyaloğa giderek ulusal bir uzlaşıyı hedefliyor ve rejimin işlediği suçları örtbas etmek istiyor." diye konuştu.
Hariri, Rusya'nın anayasa çalışmalarında rejim ve muhaliflerin yanı sıra yer alacak BM'nin aday listesine onay vermediğini belirterek "Anayasa komitesinin şu ana kadar oluşturulmamasının sebebi Moskova'dır." değerlendirmesinde bulundu. - "Astana toplantıları Cenevre görüşmelerine alternatif değil"MYK Başkanı Hariri, muhaliflerin BM çatısı altındaki siyasi çözümde ısrarcı olduklarını vurguladı.

İç Savaş Muhalifler Muhabir Toplantı Anayasa 

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