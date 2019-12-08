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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Sobayı kombiye çevirdi Haberi

Sobayı kombiye çevirdi Haberi

DETAYLAR

İsaf Küçük Çocuk Kümbet Öğretmen Sınıf Öğretmeni 

-RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL)- Yıllardır bir sobayla tüm evi ısıtıyor BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobada ısınan sıcak suyu döşediği tesisatla dolaştırarak, 14 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor. İnegöl İlçesi Hamzabey Mahallesi'nde ikamet eden Emekli öğretmen Mehmet Atlı, 2005 yılından beri kullandığı sobada ısıttığı sıcak suyu, döşediği tesisatla tüm evini ısıtıyor. 28 yıl görev yaptıktan sonra 2004 yılında emekli olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, "Aklımda bir sobayla tüm evinin ısınması ile ilgili tasarım vardı. 2005 yılında kovalı sobayı tadilat yaparak kombi haline çevirdim. 2 yıl onu kullandık sonra eşim biraz daha fonksiyonlu olsun diye 'biz bunda yemek, börek gibi bir şeylerde yapalım' dedi.
Bende bu kümbetli sobayı aldım. Bunun içerisine gizli bölümüne 20 litre su alabilecek bir depo yaptım. Sobanın orijinal halini hiç bozmadan kullanıyoruz. 2007 yılından bu yana bu sistem çalışıyor. Yakıta gelince, bir ton kömür ve bir ton odunla kışı çıkarıyoruz. Köyden bir arkadaşımıza da yaptık. Bunu Türkiye’nin bir çok yerinde görenlerde olmuş onlarda beni arayıp gelip kendilerine de yapmamızı istediler. Bu çok basit bir sistem, su tesisatçısı rahatlıkla yapabilir. Sobanın bir diğer özelliği ise kenarlarının ısınmıyor olması. Buda evde bulunan küçük çocuklar için tehlikede oluşturmuyor. Gelen misafirlerde tüm odaların sıcak olduğunu görünce şaşırıyorlar" dedi.

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