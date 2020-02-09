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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Sobadan sızan karbonmonoksit dede ile torunu ayırdı

Sobadan sızan karbonmonoksit dede ile torunu ayırdı

adli tıp kurumundan detay

Karbonmonoksit Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-cenaze aracından detay
-ölen dedenin oğlu ile röportaj
-dedenin fotoğrafı

( GAZİANTEP )- Gaziantep’te karbonmonoksit zehirlenmesi 1 ölü GAZİANTEP

- Gaziantep’te sobadan sızan karbonmnoksit gazından zehirlenen 77 yaşındaki Yusuf Pakır hayatını kaybederken 12 yaşındaki torunu ise yaralandı. Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Hacıbaba mahallesi Maho Paşa caddesi no 124’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torunu 12 yaşındaki Vedat Pakır ile birlikte evde oturan 77 Yaşındaki Yusuf Pakır bir süre yatağına uzandı. O esnada tabletle oynayan Torun 12 yaşındaki Vedat’ın başı ağrıyınca dedesini kaldırmaya çalıştı. Dede Yusuf Pakır’ın hareketsiz olduğunu fark eden torun bahçede bulunan anne ve babasına haber verdi. Eve giren anne ve baba dedenin hareketsiz yattığını çocukları Vedat’ında sarardığını fark ederek hemen durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dede ile torunu hastaneye kaldırıldı. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 77 yaşındaki Yusuf Pakır hayatını kaybederken, torun ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. 77 yaşındaki Yusuf Pakır’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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