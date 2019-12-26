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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın ile zihinsel engelli oğlu öldü - BALIKESİR

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın ile zihinsel engelli oğlu öldü - BALIKESİR

- Olay yerinden detaylarSobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın ile zihinsel engelli oğlu öldüBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in merkez Karesi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın ve oğlu hayatını kaybetti.Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'taki evlerinde yaşayan Fatma (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan (46) bir süre haber alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi.Kapıyı kırıp içeri giren Ramazan Şahan, annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü anlaşılan anne ve oğlunun cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Yaşlı Kadın Cenaze Karbonmonoksit En Yaşlı Kadın Karbon 

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