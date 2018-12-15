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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı Haberi

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı Haberi

yaralı şahsın hava ambulansına konulması

Acil Servis İlk Müdahale Karbonmonoksit Sağlık Ekipleri Helikopter 

-helikopterin havalanması
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’nın Darende ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı-koca hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesi Eyiketeği Mahallesinde yaşayan Büşra Yılkınç (24), Mehmet Yılkınç (36) çiftinden haber alamayan yakınları eve geldi. İçeri giren yakınların çifti baygın olarak bulması üzerine durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hemen Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olan Mehmet Yalkıç, hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Diğer yaralı Büşra Yalkıç ise müdahalesinin ardından 112 ambulansı ile Malatya’ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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