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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Sobadan sızan gazdan zehirlenen abla kardeş toprağa verildi Haberi

- Sobadan sızan gazdan zehirlenen abla kardeş toprağa verildi Haberi

-Aile yakınlarının taziye kabulleri

Cenaze Karbonmonoksit Cenaze Namazı Karbon 

--Kılınan cenaze namazı
--Tabutların çıkarılışı
--Hayatını kaybeden kardeşlerin fotoğrafları
--Detay
--Arşiv
--Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları

( KOCAELİ ) Sobadan sızan gazdan zehirlenen abla kardeş toprağa verildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen abla ve kardeş toprağa verildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi’de ikamet eden abla Şükriye Malkoç (85) ve ona yardım için evine gelen kardeşi İbrahim Telci (71), evdeki sobadan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Dün kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu 112 Acil Yardım ekiplerince girilen evde cansız bedenlerine ulaşılan abla ve kardeşi için cenaze töreni düzenlendi.
Soba gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden kardeşlerin cenazeleri tabutlara koyularak İzmit ilçesindeki Turgut Camii’ne getirildi.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerden Şükriye Malkoç Kent Mezarlığı’na, İbrahim Telci ise Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye kardeşlerin çocukları ve yakınları katıldı.

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