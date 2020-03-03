Sobadan sızan gaz 5 kişiyi zehirledi

-Hastana içinde hastalarla müdahale

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'te 5 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeni ile zehirlendi. 2'si çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkeze bağlı İnkapı köyünde meydana geldi. 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendilerine ulaşılmaması üzerine yakınları durumu durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Abbas Sevimsiz ile eşi Hazal Amatı (44) ve çocukları Adem (21), Özlem (9), Rojin Sevimsiz'in (8) sobadan sızan gaz nedeni ile zehirlendiği belirlendi. Zehirlenen vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı



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