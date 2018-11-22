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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sobacılık yok olmak üzere

Sobacılık yok olmak üzere

- Soba üretim atölyesi detay

Döviz Kuru Dekorasyon Yurt Dışı Uttu Trol 

-- Sobanın yapılış aşamalarından detay
-- Sobanın metal saclarının bükülmesi
-- Sobanın dökümlerinin işlenmesi
-- Sobanın montajlanması
-- Sobanın boyanması
-- Sobanı kontrolleri
-- Yapılan sobalardan ve kovalarından detaylar
-- Soba üretim aşamasında yakın ve uzak detaylar

( BURSA -ÖZEL)- Sobanın hammaddesi olan sac, 2 liradan 6 liraya çıktı, sobacıların işleri hayli zorlaştı- Esnaf, döviz kurunun düşmesine rağmen sac fiyatlarının düşmemesinden şikayet ediyor BURSA

- Soba üreticilerini de döviz krizi vurdu. Soba üretiminde kullanılan ve ithal edilen sac fiyatları 2 liradan 6 liraya çıktı. Döviz kurunun gerilemesine rağmen hammadde ucuzlamayınca üreticiler kara kara düşünmeye başladı.
Eskiden her evde bulunan odun sobaları şimdi sadece kırsal alanlarda kullanılıyor. Bazı ev ve iş yerlerinde ise dekorasyon maksadıyla kullanılıyor. Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasına rağmen soba satışlarında bekledikleri ilgiyi görmediklerini belirten soba satıcıları, mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu belirtti.
Kış mevsiminin gelmesiyle dar gelirlinin zorla soba aldığını dile getiren soba üreticisi Ümit Gürkan, geçen yıla nazaran iki katı zamlı fiyata sattıklarını belirtti.
Gürkan, "Üç senedir soba işiyle uğraşıyorum. Bundan önce döküm işiyle uğraşıyorduk. Kendi dökümlerimizi kendimiz döküyoruz. Belli başlı firmalarla çalışmaya devam ediyoruz. Kış geliyor. Geçtiğimiz yıllara göre soba satışımızda epey düşüş var. Geçen sene 2 liraya sac alırken bu sene 6 liraya çıktı. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Önceden senede 20 bin soba satan arkadaşlar vardı, bu yıl 5-10 bine düştü. Biz de mevcut kapasitemizle senede 10-15 bin adet üretim yapıyoruz. Bunu aylık yapabilmemiz için ciddi bir talep olması lazım. Doların fiyatı bu rakamlarda seyretmeye devam ederse zaten çelik olsun, ham madde olsun, yurt dışından geldiği için ister istemez bizi sıkıntıya sokuyor’’ dedi.
Geçen yıla nazaran fiyatların artığını belirten Gürkan, "Geçen yıl 160 lira olan bir soba bu sene 200 lira. Bu şekilde olunca üstüne koyamıyoruz. Sobanın kilosu belli, şekli belli, görüntüsü belli. Şimdi biz bunu müşteriye yansıtamadıktan sonra ne yapayım’’ diye dert yandı.
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