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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Soba zehirlenmesi nedeniyle ölen üç kardeşin cenazesi İzmir'den yola çıktı

Soba zehirlenmesi nedeniyle ölen üç kardeşin cenazesi İzmir'den yola çıktı

Adli tıp kurumundan ve cenazelerin alınmasından görüntü

Kalp Krizi Cenaze Namazı Bedensel Engelli Soba Zehirlenmesi Sağlık Ekipleri 

-Kardeşlerin fotoğrafı

( İZMİR )- Soba zehirlenmesi nedeniyle ölen kardeşler, 2,5 yıl önce annelerini kaybetti İZMİR

- Uşak’ta aynı odada hareketsiz halde bulunan biri bedensel engelli üç kardeşin cenazeleri, akrabaları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. 2,5 yıl önce annelerini kalp krizinden kaybeden kardeşlerin, soba zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlendi. Uşak’ta yaşayan Kazım Yeşilkuşak, dün sabah saat 08.30 sıralarında aynı odada kalan kızları Ayşe Özdemir (25) ve Hatice Yeşilkuşak (19) ile bedensel engelli oğlu Ali Yeşilkuşak’ın (16) yerde hareketsiz olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Savcılık incelemesinin ardından üç kardeşin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Burada yapılan otopside, kardeşlerin soba zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, yarın Uşak Şehitler Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. "Bugün babamın evinde kalacağım" dedi Öte yandan, 13 gün önce Necmettin Özdemir ile evlenen Ayşe Özdemir'in, kardeşleri ile birlikte cumartesi akşamı kuzenlerinin düğününe gittiği, dönüşte de eşini arayarak "Bugün babamın evinde kalacağım" dediği öğrenildi. Toplam dört kardeş olan Ayşe Özdemir, Hatice Yeşilkuşak ve Ali Yeşilkuşak’ın 2,5 yıl önce de annelerini kalp krizinden kaybettikleri ortaya çıktı.
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