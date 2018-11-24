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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Soba fiyatlarını pahalı bulunca varilden kendi sobasını kendisi yaptı İzle

Soba fiyatlarını pahalı bulunca varilden kendi sobasını kendisi yaptı İzle

Sobadan detay

Mel B İsaf Bulduk 

-Turistlerin sobanın başında ısınması
-İşletmeci detay

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Rize’de Mehmet Kaptan isimli bir işletme sahibi soba fiyatlarını pahalı bulunca varilden kendi sobasını kendisi yaptı. Rize’nin Ardeşen ilçesinde restoran işleten Mehmet Kaptan, işletmesinde gerekli olan ısıyı sağlamak için bir çözüm yolu aradı. İşletme sahibi pratik zekasını çalıştırarak içi boş bir varil buldu ve varili bir sobaya dönüştürdü. Yaptıkları soba ile tahmin ettiklerinden daha da fazla ısı elde ettiklerini dile getiren Mehmet Katan, “Restoranı kış aylarında ısıtmak bir sorundu. Normal sobaların fiyatlarını ve düzgün ısıtamayacağını düşünerek kendimiz bir soba yapmaya karar verdik. Basit bir soba bugün nerden baksan 600-700 lira değerinde. Biz bunu kendimiz yaptık. Sahada zaten boş varilim vardı. Sadece bir ayak taktık bacasını yaptık, kapağını yaptık ve buda 100 lira maliyet olmadı. O sobadan iki tane kursam bu ısıyı alamayız. Mükemmel bir ısı elde ettik. Normal sobalardan çok üstün bir ısı elde ettik. 1 metrelik odunu kesmeden rahatlıkla alıyor, kök falan atabiliyoruz” dedi.
Restoranda müşteri olarak bulunan Hakan Yıldız işletme sahibinin kendi elleri ile yaptığı sobayı ilginç bulduklarını dile getirerek “Karadeniz’e, Rize’ye gezmeye geldik. Sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Artı bir soba gördük ilgimizi çok çekti. Acayip bir şekilde varilden soba yapmışlar. Çok güzel olmuş. Şu anda çok güzel de ısıtıyor” diye konuştu.

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