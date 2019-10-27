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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu İzle

- SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu İzle

Tünel ağının ve hastanenin görüntüsü

( RESULAYN ) RESULAYN

Hastane Teröristler 


- Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/PKK’li teröristlere ait tünel ağını buldu. Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da bir hastanenin altına kazılmış YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ağı tespit etti. SMO, teröristlerin kullandığı tünel ağını kullanılamaz hale getirdi.
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