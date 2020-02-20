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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- SMO, Neyrab köyüne girdi

- SMO, Neyrab köyüne girdi

SMO askerlerin saldırmalar

( İDLİB ) İDLİB

Strateji Çatışma İdlib Rejim Saldırı 


- Suriye Milli Ordusu, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girdi. Esad rejimi ve SMO arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suriye’de İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde askeri hareket başlattı. SMO köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı.
SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışma sırasında SMO düzenlediği saldırılarda Esad rejimine ait 2 zırhlı ve bir askeri aracı vurdu. SMO, köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerlere girdi.
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