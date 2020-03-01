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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- SMO, Esad rejimine ait savaş uçağını düşürdü

- SMO, Esad rejimine ait savaş uçağını düşürdü

Uçak düşmesinin görüntüsü

Hava Saldırısı İdlib Rejim Savaş Uçağı Saldırı 

-Çevredeki köylerden çekilen videolar

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye Milli Ordusu, İdlib’in doğusunda Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib’in doğusundaki Serakib kasabasında Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Düşürülen savaş uçağının Serakib çevresindeki köylere hava saldırısı hazırlığında olduğu belirtildi. Uçakta 2 pilotun olduğu öğrenilirken, durumları ile ilgili henüz bilgi verilmedi.
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