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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor

- SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor

SMO'nun neyrab köyünde ilerleyişinden detay

( İDLİB ) İDLİB

Çatışma Gesi İdlib Rejim 


- Suriye Milli Ordusu İdlib’in doğusundaki Neyrab köyüne girmesinin ardından ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu’nun sabah saatlerinde İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde başlattığı harekat sonrası SMO ile rejim güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, SMO’nun Neyrab köyündeki ilerleyişi sürüyor.
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