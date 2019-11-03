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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi Haberi

- SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi Haberi

silah deposundan çekilmiş video

( RASULAYN ) RASULAYN

El Bombası Mühimmat Deposu Silah Deposu Terör Örgütü Teröristler 


- Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde bir evde terör örgütü YPG/PKK’ya ait mühimmat ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu (SMO) terörden arındırılan Rasulayn’da, terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki bir sivil eve baskın düzenledi.
SMO, terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı evde birçok mühimmat ele geçirdi. Evde oluşturulan gizli mühimmat deposunda el bombası ve mayın gibi patlayıcılar bulundu. Bomba ve mayınlar boş arazilerde kontrollü olarak patlatıldı.
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