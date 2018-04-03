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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
SMMMO’da “Kurumlar Vergisi Beyanında Yol Haritası” semineri

SMMMO’da “Kurumlar Vergisi Beyanında Yol Haritası” semineri

Kurumlar Vergisi Beyanında Yol Haritası” konulu seminerden görüntü

Bild Aritas Bakanlık Yol Haritası 

-SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek'in konuşması
-TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan'ın konuşması
-Yeminli Mali Müşavir İrfan Vural’ın, ‘Kurumlar vergisi beyannamesinde yol haritası’ sunumu
-Genel ve detay

( KONYA -HD) KONYA

- Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) işbirliği ile “Kurumlar Vergisi Beyanında Yol Haritası” konulu seminer gerçekleştirildi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Mesleki anlamda bilgilerimizi güncellemek ve yeni çıkan mevzuatları takip etmek için üyelerimize yönelik eğitimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Mevzuatlarımız sürekli değişmektedir. Bizlerde bu değişimleri takip etmek durumundayız. Bugünkü seminerimizde de kurumlar vergisi ile ilgili konular hakkında bilgi edinme imkanı bulacağız” ifadelerini kullandı. TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, TÜRMOB olarak görevlerinin odalardan gelen sıkıntıları ilgili bakanlıklara iletmek olduğunu belirterek, "Biz hiçbir kurum ve bakanlıklarla kavga etmek gibi bir derdimiz, amacımız yok. Tam tersine tüm kapılarımız sonuna kadar açık. Bir örnek veriyim. Biliyorsunuz eksik gün belirleme konusunda çok ciddi sıkıntılarımız vardı. SGK’ya bir rapor yazdık. 7-8 tane önerimizi kabul ettiler. En son 7100 sayılı Torba Yasayla eksik gün bildirimi kaldırılması gibi... Yani bizim görevimiz odalardan gelen her türlü sıkıntıyı anında ilgili bakanlıklara iletmektir. Şu anda TÜRMOB’ın oluşturduğu hizmet kalite ile ilgili bir çalışmamız var. Kurul oluştu. 2018 yılında bunu size anlatmaya çalışacağız. Bir ofisin nasıl yönetileceğini, müşteri ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini kaliteli hizmetin nasıl yapılacağını bu örgüt anlatacak. Bunlarla bizim ne işimiz var diyeceksiniz? Ama tüm dünya bunu böyle yapmış. Biz de bu konuda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Konya SMMMO Başkanı Faruk Özselek, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan’a plaket takdiminde bulundu. Program, Yeminli Mali Müşavir İrfan Vural’ın, ‘Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası’ sunumunun ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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