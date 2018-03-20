SMA hastası çocuklar için ilaç talebi - ANKARA

- Aileler ve SMA hastası çocuktan detay - Derya Çetinkaya'nın konuşmasıSMA hastası çocuklar için ilaç talebi - SMA 2. ve 3. tip hastası çocukların aileleri, hastalığın tedavisi için gerekli ilaçların Sağlık Bakanlığınca karşılanmasını istediANKARA (AA) - Kas hastalığı olarak da bilinen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) 2. ve 3. tip hastası çocukların aileleri, hastalığın tedavisi için gerekli ilaçların Sağlık Bakanlığınca karşılanmasını talep etti.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu önünde toplanan aileler adına açıklama yapan Derya Çetinkaya, 1. tip SMA hastaları için spinzara isimli ilacın 2017'de Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) ödeme kapsamına alındığını hatırlattı.Çetinkaya, 2. ve 3. tip SMA hastalarının yakınları olarak gerekli ilaçların kapsama alınması için duvarına hasta çocukların fotoğraflarını astıkları kurum önündeki bekleyişlerinin devam edeceğini, bu konuda devlet büyüklerinden destek beklediklerini söyledi.