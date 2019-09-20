Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Slovan Bratislava – Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson - BRATİSLAVA Video

Slovan Bratislava – Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson - BRATİSLAVA Video

- Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson'ın konuşmasıSlovan Bratislava – Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson: - ''Maçın ikinci devresinde dikkatsiz davrandığımız için hata yaptık, bu durumu değerlendiren rakip bizi cezalandırdı''BRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı’nın orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 4 - 2 mağlup oldukları Slovan Bratislava maçında yaptıkları hatalar nedeniyle rakibin kendilerini cezalandırdığını söyledi.

Hutchinson, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha iyi bir sonuç almak için Slovakya’ya geldiklerini belirterek, ilk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini, öne de geçtiklerini ancak ikinci yarıya biraz daha yavaş başladıklarını ifade etti.
Maçın ikinci devresinde dikkatsiz davrandıkları için hata yaptıklarını dile getiren Hutchinson, “Bu durumu değerlendiren rakip bizi cezalandırdı. Daha konsantre olmamız ve odaklanmamız gerekiyor.” dedi.

Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı