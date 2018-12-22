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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Slovakya’da Kaza Yapan Araç Tünelin Tavanına Uçtu

- Slovakya’da Kaza Yapan Araç Tünelin Tavanına Uçtu

aracın çarpıp takla atması

( BRATİSLAVA ) - Slovakya’da kaza yapan araç tünelin tavanına uçtu BRATİSLAVA

Polis 


- Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tümseğe çarparak havalanan araç tünelin tavanına uçarken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı. Slovakya’da tünelden geçtiği sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan bir araç tünelin tavanına uçtu. Tavana çarptıktan sonra yere çakılan araç, tünelin içinde takla attı. Slovakya polisi, gece saatlerinde meydana gelen kazada araçta büyük hasar oluştuğunu, 44 yaşındaki sürücünün ise hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı.
Sürücünün aracın içindeki yalnız olduğu belirtildi.
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