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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'da - BELGRAD

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'da - BELGRAD



: - Karşılama töreni detayları - Görüşmeden detayları - Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'nin açıklaması - Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in açıklamasıBELGRAD (AA) - Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Basın Toplantısı Toplantı Başkent 

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