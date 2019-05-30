Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'da - BELGRAD
: - Karşılama töreni detayları - Görüşmeden detayları - Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'nin açıklaması - Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in açıklamasıBELGRAD (AA) - Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.
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