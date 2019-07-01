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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Skorsky ile trafik denetimi - KASTAMONU Haberi

Skorsky ile trafik denetimi - KASTAMONU Haberi

- Jandarma helikopterinden görüntüler - Havadan trafik kontrolü yapan ekiplerden görüntülerSkorsky ile trafik denetimi - Kastamonu 'da jandarmaya ait Skorsky helikopterin de kullanıldığı denetimde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek ceza uygulandıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile Kastamonu 'nun Ağlı, İnebolu ve Devrekani kara yolu güzergahlarında gerçekleştirildi.
Uygulamada, helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti, karada ise polis ve jandarma trafik ekipleri görev aldı.Jandarmaya ait Skorsky helikopterinde bulunan görevliler de kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüleri uygulama noktalarındaki görevlilere bildirdi.Ekipler, hatalı sollama yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurup cezai işlem uyguladı.Helikopterli trafik uygulaması kapsamında kural ihlali yapan 14 sürücüye toplam 2 bin 274 lira cezai işlem uygulandı, 290 araç kontrol edildi.Denetimlerin gelecek günlerde de devam edeceği belirtildi.

Trafik Denetimi Eylem Planı Cep Telefonu Hatalı Sollama Polis Ekipleri 

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