Skandal FETÖ belgesine Bakanlıktan soruşturma

-Belgelerin fotoğrafları



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- FETÖ’den açığa alınan memur öğretmen evi müdürü tarafından gayri resmi devlet kurumunda çalıştırıldı- Bakanlık müfettişleri ‘skandal’ FETÖ belgesini incelemeye aldı DİYARBAKIR



- Diyarbakır Öğretmenevi Müdürlüğü ile ilgili ortaya çıkan ‘Skandal’ FETÖ belgesine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından jet soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a gönderilen müfettişler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ’den açığa alındıktan sonra açıkta olduğu sürede Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş tarafından gayri resmi çalıştırıldığı iddiasıyla inceleme başlattı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Gizli’ başlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne 23 Kasım 2017 tarihinde yazılan resmi yazıda FETÖ’den açığa alınan Ali Konan isimli bir şahsın öğretmenevi müdürü Yunus Memiş tarafından gayri resmi olarak öğretmenevinde çalıştırıldığının tespit edildiği belirtildi. Yazıda, “Diyarbakır Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünün 31 Temmuz 2017 tarih ve 1672877 ihbar kayıt numaralı yazısı ile, ilgi sayılı yazı ile yapılan ihbar içerisinde Ali Konan isimli şahsın Diyarbakır öğretmenevinde çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminde terör örgütü FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle açığa alındığı, şuan halen açıkta olduğu, fakat Diyarbakır öğretmenevi müdürü Yunus Memiş tarafından gayri resmi olarak öğretmenevinde çalıştığı belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda Ali Konan isimli şahıs hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/23286 soruşturma sayısına kayden ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan işlem yapıldığı anlaşılmış, yapılan çalışmaların devamında Diyarbakır Öğretmenevi tarafımızca değişik tarihlerde kontrol edilmiş, Ali Konan isimli şahsın genellikle öğle saatlerinde kurumun yemekhane bölümünde bulunduğu tespit edilmiştir. Çevreden yapmış olduğumuz araştırmalarda ise şahsın yemekhane bölümünde yemekhane şirketi değil de, kurumun sorumlu müdür yardımcısı gibi görev yaptığı anlaşılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda 21 Kasım 2017 günü Cumhuriyet Savcısı Tufan Çaldıran’a makamında bilgi verilmiş, ihbar içeriği olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilmesi talimatı alınmış, Cumhuriyet Savcısı talimatı üzerine ilgili sayılı ihbar yazısı gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Güneş imzası ile hazırlanan yazı milli eğitim müdürlüğüne gönderildikten sonra zamanın milli eğitim müdürü Hasan Aslan tarafından inceleme ve soruşturma izni için valilik makamına yazı yazıldı. Vali oluruna sunulan yazıda inceleme talep edildi. FETÖ’den açığa alınmıştı 156 Temmuz hain darbe girişiminden sonra açığa alınan Ali Konan’ın durumu ile ilgili ifade veren gizli tanık, Ali Konak’ın açıktayken Yunus Memiş tarafından gayri resmi olarak öğretmenevinde görevlendirildiğini söyledi.



31 Temmuz 2017 tarihinde ifade veren gizli tanık, “Ali Konan isimli şahıs Diyarbakır öğretmenevinde çalışıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle açığa alındı. Şuanda hala açıkta fakat Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş tarafından gayri resmi olarak öğretmenevinde çalıştırılıyor” dedi.

Ziya Selçuk ile FETÖ mücadelesi hız kazandı Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan döneminde sümen altı yapılan ve soruşturmasına izin verilmeyen durumun Bakanlığa iletilmesiyle birlikte jet hızıyla Diyarbakır’a Bakanlık müfettişleri gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığına Ziya Selçuk’un görevlendirilmesinin ardından FETÖ ile mücadele hız kazandı. Bakan Selçuk’un talimatları ile FETÖ’ye yönelik ciddi bir mücadele başlatılırken, Diyarbakır’a da müfettiş gönderildi. Gönderilen müfettişler FETÖ’cü çalıştıran Yunus Memiş hakkında inceleme başlattı. Kendini savunmak için adam bulduğu iddiası Müfettişler Yunus Memiş’in FETÖ’cü çalıştırdığına dair inceleme başlatmasının ardından kurumda olaylara tanıklık edenlerle bire bir görüşmeye başladı.

Bu sırada Yunus Memiş’in de kendini savunacak isimleri müfettişlere yönlendirdiği iddia edildi. Gelen müfettişlerin ise tüm görgü tanıklarını dinleyerek kararlarını verecekleri belirtildi. İddiaları kabul etmedi Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ise belgelere rağmen iddiaların asılsız olduğunu söyledi.



Memiş, FETÖ ile mücadele eden biri olduğunu ve hiçbir şekilde terör örgütüne bulaşmış birini çalıştırmayacağını ileri sürdü. Yunus Memiş, bu konu ile ilgili hakkındaki belgelerin de doğruyu yansıtmadığını dile getirdi.

