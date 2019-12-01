'Şizofreni hastası kadın', kocasını vahşice öldürdü Haberi

-FOTOĞRAFLARLA OLAY YERİ



( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda 4 çocuk annesi kadın kocasını gece geç saatlerde vahşice katletti. Olay, ilçenin Yenikent Mahallesi Ekincik mevkisinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi 36 yaşındaki Hatice Kocagöz, kocası olan 55 yaşındaki İsmet Kocagöz'ü önce bıçakla öldürdü daha sonra satırla doğradı. Gürültü seslerini duyan çocuklar olay sonrası şoka girerken, komşular tarafından jandarmanın haber verilmesi üzerine anne Hatice Kocagöz gözaltına alındı. İşlenen vahşi cinayet sonrası İsmet Kocagöz'ün cansız bedeni otopsi için adlı tıp kurumuna yollandı. "Cinayet geliyorum dedi" Edinilen bilgiye göre İsmet Kocagöz tarafından bir çok kez hastaneye yatırılması istenen eşi Hatice Kocagöz'ü hastanede kaldığında taburcu istendiği öğrenildi. Evde fenalaşan şizofren hastası kadın, kocası İsmet Kocagöz tarafından geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü jandarma ve ambulans eşliğinde tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan şizofren hastası kadın ,kocasının tüm ısrarlarına rağmen hastaneden eve taburcu edilmek istedi. İsmet Kocagöz'ün öldürülmeden bir gün önce evde can güvenliklerinin olmadığını doktorlara belirterek, karısını başka hastaneye sevk etmeleri yönünde istekte bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. (HA-MAY-



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