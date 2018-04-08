Siyasi partilerin seçim ittifakı - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak - DİYARBAKIR
- Toplantı yapılan salondan detay - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'ın konuşmasıSiyasi partilerin seçim ittifakı - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak: - "AK Parti ile MHP ittifakı, Doğu ve Güneydoğu'da nasıl etki bulur sorusunun en güzel yanıtı, halkın kongrede ve mitingde vermiş olduğu cevaptır"DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, "AK Parti ile MHP ittifakı, Doğu ve Güneydoğu'da nasıl etki bulur sorusunun en güzel yanıtı, halkın kongrede ve mitingde vermiş olduğu cevaptır." dedi. Sur ilçesinde tarihi İçkale'deki kaefede basın mensuplarıyla bir araya gelen Budak, 17 Mart Cumartesi günü coşkulu bir kongre yaşadıklarını söyledi.
Kongrenin öncesinde salonlara sığmayan bir miting yaşandığına işaret eden Budak, o gün Diyarbakır lıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en güzel şekilde karşıladığını aktardı." Diyarbakır lılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanıyla birlikte olduklarını bütün dünyaya ilan etti." diyen Budak, yeni il yönetimi olarak seçimlere hazırlanacaklarını kaydetti. Budak, siyasi partilerin amacının seçim kazanmak olduğunu dile getirerek, "Seçimler de halkın yüreğine, gönlüne dokunarak ve onlarla birlikte olarak kazanılır. Bizler kendi vazifemizi yapıp ilçelerimizin koordinasyonunu sağlayacağız. Yerel seçimlere yaklaşık 11 ay var. İnşallah AK Parti, Diyarbakır 'da önümüzdeki seçimlerde çok güzel bir seçim kazanacak." ifadelerini kullandı.AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile ittifak yapacağını da hatırlatan Budak, "AK Parti ile MHP ittifakı, Doğu ve Güneydoğu'da nasıl etki bulur sorusunun en güzel cevabı halkın kongrede ve mitingde vermiş olduğu cevaptır." dedi.