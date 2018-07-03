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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Siyanür ile intihar teşebbüsü iddiasında ilk inceleme sonuçlandı İzle

Siyanür ile intihar teşebbüsü iddiasında ilk inceleme sonuçlandı İzle

Arşiv görüntü

Sosyal Medya Karantina Psikoloji Polis Memuru Kimyasal Madde 

-Kadının fotoğrafı

( İSTANBUL )- AFAD ekiplerinin ilk incelemesine göre Ayşe Ö.'nun kullandığı kimyasal maddenin toplum sağlığını tehdit eden bir madde olmadığı öğrenildi- Ayşe Ö.'nün "İntihar etmenin en ölümcül yolu ertelemektir dikkat. Keşke dememek için hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin" paylaşımı dikkat çekti İSTANBUL

- Ümraniye'de "siyanür" kullanarak intihar teşebbüsü ettiği iddia edilen Ayşe Ö.'nün sosyal medya hesabından, "İntihar etmenin en ölümcül yolu ertelemektir dikkat. Keşke dememek için hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. AFAD ekiplerinin ilk incelemesine göre Ayşe Ö.'nun kullandığı kimyasal maddenin toplum sağlığını tehdit eden bir madde olmadığı ancak kesin sonuçların Ankara'da yapılacak detaylı analizlerden sonra belli olacağı belirtildi. Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayşe Ö., erkek arkadaşının yanında iddiaya göre "siyanür" ile intihara teşebbüs etti. Ayşe Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, erkek arkadaşı ve olaya müdahale eden 3 polis memuru da tedbiren karantina altına alındı. AFAD ekipleri de hastaneye giderek kadının kullandığı kimyasal madde ile ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre intihar teşebbüsünde kullanılan kimyasalın toplum sağlığını tehdit eden bir madde olmadığı ancak kesin sonuçların Ankara’da yapılacak analizden sonra belli olacağı öğrenildi. Olaya müdahale eden 3 polis memurunun da yapılan tetkikler ardından taburcu edildiği belirtildi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ayşe Ö.'nün sosyal medya hesabından yaptığı, "İntihar etmenin en ölümcül yolu ertelemektir dikkat. Keşke dememek için hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin" paylaşımı dikkat çekti. (ÖFA
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