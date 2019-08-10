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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Siyam ikizlerinin üniversite hayali gerçek oluyor İzle

Siyam ikizlerinin üniversite hayali gerçek oluyor İzle

Rektör makam odası ve binası

Makam Odası Psikoloji İlahi Olgunluk Siyam İkizleri 

-Üniversite ilahiyat binası
-Üniversite dış kapı
-Röportaj
-arşiv görüntüler

( KAHRAMANMARAŞ )- YKS'de aldıkları puanla baraj altında kalan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne yerleştirilmesi için YÖK'e başvuru yapıldı- KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can:- "Üniversite olarak çocuklarımız için her türlü desteği vermeye hazırız" KAHRAMANMARAŞ

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldıkları puanla baraj altında kalan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun üniversite hayalleri gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle siyam ikizlerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) yerleştirilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu'na başvuru yapıldı. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, YKS sonrası siyam ikizleri Sema ve Ayşe'yi 3 kez ziyaret ettiklerini belirterek, ikizlerin üniversite okumak isteklerinin kendilerini de heyecanlandırdığını söyledi.

Siyam ikizlerinin KSÜ’de 2 yıllık üniversiteye yerleştirildikleri yönünde duyumların olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Can, "Bu yavrularımızın büyük bir heyecan içinde olduklarını ve büyük bir psikolojik olgunluk ve özgüven içinde olduklarını gördük. Büyük bir heyecanla üniversite okumak istemeleri bizi de heyecanlandırdı. Bu kapsamda bu ikizlerimizin bu niyetlerini biz Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) ilettik. Yüksek Öğretim Kurulu bu günlerde bir değerlendirmede bulunacak ve o değerlendirmeden sonra net durumları olarak anlaşılacak" dedi.
Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM’den net bir bilgi gelmemesine rağmen bazı basın yayın organlarında siyam ikizlerinin 2 yıllık okula yerleştirildiği yönünde bilgilerin yer aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, "Eğer Yüksek Öğretim Kurulu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yerleştirir, ya da ön lisansa yerleştirir ve ilahiyattan ders alması talep edilirse biz üniversite olarak çocuklarımız için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

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