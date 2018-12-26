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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Siyam ikizlerine doğum günü sürprizi - KAHRAMANMARAŞ

Siyam ikizlerine doğum günü sürprizi - KAHRAMANMARAŞ

- Yapışık ikizlerin pasta kesmesi - Hediye verilmesi - Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan'ın konuşması - Yapışık ikizlerin konuşması - Kutlamadan detaylarSiyam ikizlerine doğum günü sürprizi - Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ve 18 yaşına giren siyam ikizlerine belediye ekipleri doğum günü sürprizi yaptıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizlerine belediye ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.İlçeye bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde ikamet eden Hatice ve Yunus Tanrıkulu çiftinin çocukları Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun 18 yaşına girmesinin ardından Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve ekipler aileyi evinde ziyaret etti.Kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, Belediye Başkanı Osman Okumuş'un kendilerini hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

Doğum günlerinin hatırlanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Tanrıkulu kardeşler, "Allah razı olsun. Osman Okumuş başkanımız ve Başkan Yardımcımız Ramazan Bozdoğan ve belediye ekipleri, bizi o kadar mutlu ettiniz ki duygularımızı ifade edemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ise "Kendilerine hayırlı yaşlar diliyorum. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyoruz. Türkoğlu Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman kendilerinin yanındayız. İyi ki doğdunuz Ayşe ve Sema." diye konuştu.
Belediye ekipleri, kız kardeşlere doğum günü nedeniyle çeşitli hediyeler verdi.

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