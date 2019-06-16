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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Siyam ikizleri: 'Sınavlarımız iyi geçti' Haberi

- Siyam ikizleri: 'Sınavlarımız iyi geçti' Haberi

Okuldan çıkan öğrenciler detay

Muhabir İlahi Siyam İkizleri Memur Öğrenciler 

-Siyam ikizlerinin okuldan çıkışı
-Görevlilerle kısa sohbet
-Siyam ikizlerinin el sallaması
-Siyam ikizleri kısa açıklama
-Siyam ikizlerinin dayılarıyla birlikte okuldan ayrılması

( KAHRAMANMARAŞ ) - Siyam ikizleri: "Sınavlarımız iyi geçti"- Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, YKS'nin ikinci oturum sınavını tamamladı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, YKS’nin ikinci oturum sınavını tamamladı. Sınavdan çıkan siyam ikizleri, sınavlarının iyi geçtiğini söylediler. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2. turu olan Alan Yeterlilik Testi Sınavı’nı (AYT) tamamladı. Sınav sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan siyam ikizleri Ayşe-Sema Tanrıkulu, “Heyecan vardı ama dünkü gibi değildi. Güzel geçti. İnşallah İlahiyat Fakültesini kazanacağız. Sınava kolay da diyemem zor da diyemem. Ama iyi geçti” diye konuştular. Sınav çıkışında kendilerine yardımcı olan polis memurları ve sınav görevlilerine teşekkür eden Ayşe-Sema Tanrıkulu, dayıları Kemal Yoğun eşliğinde evlerine gittiler. (OZR-
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