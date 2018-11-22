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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Siyam ikizleri okudukları şiirle duygulandırdı

Siyam ikizleri okudukları şiirle duygulandırdı

Salondan detay

Belediye Başkanı Siyam İkizleri Siyam İkizi Peygamber 

-Kuranı Kerim ve kısa detaylar
-Siyam ikizlerinin şiir okuması
-İkizler ve belediye başkanı
-İkizler ve başkan ile röp
-İkram

( KAHRAMANMARAŞ )- 18 yaşına giren siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Mevlit Kandili kapsamında düzenlenen etkinlikte okudukları şiirle herkesi duygulandırdı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta Mevlit Kandili kapsamında düzenlenen programında, 18 yaşına giren siyam ikizi Sema ve Ayşe'nin okuduğu şiir dinleyenleri duygulandırdı. Türkoğlu ilçesinde belediye ve ilçe müftülüğü tarafından Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa katılan ve 18 yaşına giren siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu okudukları şiirle herkesi duygulandırdı. 'Faran Dağlarında Açan Sevgili' adlı şiiri okuyan Sema ve Ayşe Tanrıkulu’na Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, anlamlı ve duygu yüklü şiirlerinden dolayı teşekkür etti. Her zamana siyam ikizlerinin yanında olduğunu söyleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Belediyemizin ve Müftülüğümüzün Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlediği programda bu güzel kızlarımız okudukları bu güzel şiirle salondaki binlerce vatandaşı ağlattılar. Peygamber efendimizi anlattılar. Bizlerde belediye olarak her zaman Ayşe ve Sema siyam ikizlerimizin yanındayız” dedi.
Ayşe ve Sema Tanrıkulu siyam ikizleri ise konuşmasında, “Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş’a ve il ve ilçe müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu programda, peygamber efendimizi anlatan şiiri okuduk. Belediyemize ve müftülüğümüze düzenledikleri bu programdan dolayı teşekkür ederiz” dediler.
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