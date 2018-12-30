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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Siyah çay içinde silah sevkiyatı polise takıldı İzle

Siyah çay içinde silah sevkiyatı polise takıldı İzle

Ekiplerin çuval içerisinden silahları çıkartması

( ANTALYA )- Siyah çay içine ruhsatsız silah gizleyen şüpheli, otogarda yakayı ele verdi ANTALYA

Silah Sevkiyatı Akalan Yılbaşı Ruhsatsız Silah Harekete Geç 


- Antalya Otogarda siyah çay dolu çuvalın içine 3 adet ruhsatsız silah gizleyen kişi, ekipler tarafından yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı sebebiyle il genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde otogar içerisinde görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, çuval taşıyan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek harekete geçti. Çuval, X-Ray cihazından geçirildiğinde 20 kilogram civarında siyah çay içine gizlenmiş 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet şarjör bulundu. Şüpheli A.B. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
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