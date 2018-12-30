Siyah çay içinde silah sevkiyatı polise takıldı İzle



- Antalya Otogarda siyah çay dolu çuvalın içine 3 adet ruhsatsız silah gizleyen kişi, ekipler tarafından yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı sebebiyle il genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde otogar içerisinde görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, çuval taşıyan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek harekete geçti. Çuval, X-Ray cihazından geçirildiğinde 20 kilogram civarında siyah çay içine gizlenmiş 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet şarjör bulundu. Şüpheli A.B. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

