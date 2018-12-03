Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Siyah akan Karasu Çayın’dan numune alındı

Siyah akan Karasu Çayın’dan numune alındı

çaydan detay

Bild Gesi Zabıta 

-zabıta ile röportaj
-vatandaş ile röportaj
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Karasu Çayının siyah akması nedeniyle İslahiye Belediyesi ve Tarım, Orman İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Karasu Çayı'nda artan kirlilik nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Belediye zabıta ekipleri, simsiyah akan çaydan numune alıp, analiz için Gaziantep'e gönderdi. Karasu Çayının siyah aktığını gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, İslahiye Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Sudan numuneler alan zabıta ekipleri, suyun analiz edilmesi için numuneyi Gaziantep'e gönderdi. Çay suyundan numune alan zabıta ekipleri, suyun siyah aktığını vatandaşlar ihbar ettiğini, çay suyundan numune aldıklarını ve analiz için Gaziantep'e göndereceklerini söyledi.

Bölge sakinleri ise, suyun kaynağına baktıklarını içecek kadar temiz olduğunu ancak geçtiği Nurdağı bölgesinden sonra kirlendiğini ve simsiyah aktığının altını çizdiler.
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı