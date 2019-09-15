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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivrihisar Hava Gösterileri 2019 - ESKİŞEHİR

Sivrihisar Hava Gösterileri 2019 - ESKİŞEHİR

- Gösterilerden görüntüler - "Türk Yıldızları" ile Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra yerli ve yabancı pilotlar, gösteriler sunduESKİŞEHİR (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" ve Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra yerli ve yabancı pilotlar, "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" etkinliğinin son gününde de gökyüzünü renklendirdi. Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesindeki etkinlik kapsamında paramotor, paraşüt, model uçak, helikopter, planör ve gyrocopter gösterileri sunuldu.Jandarma Havacılık Başkanlığı pilotları da Sikorsky S - 70 helikopter gösterisiyle etkinliğe renk kattı.Sivrihisar Hava Gösterileri, dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları"nın gösterisiyle sona erdi.

Akrobasi Pilotu Gökyüzü Helikopter Paramotor 

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