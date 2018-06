Sivrihisar’da Nasreddin Hoca Şenlikleri coşkusu başladı Haberi

-Şenlikteki açılış konuşmaları

-Dans gösterileri

-Ödül töreni

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- Protokol üyeleri ve davetliler önce Nasreddin Hoca'nın kabrini ziyaret edip dua etti- Çok sayıda ülkeden gelen davetlilerin de katıldığı şenlik 3 gün sürecek- Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü; “Birçok ülke Nasreddin Hoca’yı sahiplense de o Sivrihisar’da doğmuştur”- Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Nasreddin Hoca, sıradan bir bilge veya hukukçu değildir”- AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı; “Türklerin, derin düşünce, felsefe yolundaki en önemli işaret taşlarından biridir Nasreddin Hoca“ ESKİŞEHİR



- Sivrihisar ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine gelen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Anadolu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Naci Gündoğan ve diğer protokol üyeleri, önce Nasrettin Hoca’nın mezarını ziyaret ederek dua ettiler. Ardından şenliklerin açılışına katılan protokol üyeleri, burada konuşmalar yaptı. “Birçok ülke, Nasreddin Hoca’yı sahiplense de o Sivrihisar’da doğmuştur” Şenliğin açılışında konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Sivrihisar’ımıza ve Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Nasreddin Hoca, insanlara doğru yol gösteren, iyilikleri bildiren, kötülüklerden sakındıran bir velidir. Nasreddin Hoca, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözlemleyen, toplumsal barışı ve huzuru esas alan ve bunun gerçekleşmesi için dürüstlük, yardımseverlik, ticari ahlak, adalet, insanlık, komşuluk, merhamet ve paylaşmanın önemini her fırsatta vurgu yapar. Bugün yakın coğrafyamızdaki birçok ülke, Nasreddin Hoca’yı sahiplense de o Sivrihisar’da doğmuştur. Sivrihisar’da yaşamış ve burada vefat etmiştir. Hocamızı rahmetle, minnetle yad ederken, onun evrensel barış mayasını, başta ülkemi olmak üzere tüm dünyaya barış, sevgi getirmesini diliyorum” dedi.

“Nasreddin Hoca, sıradan bir bilge veya hukukçu değildir” Nasrettin Hoca’nın sıradan bir bilge ve hukukçu olmadığını söyleyen Vali Çakacak, “Türk ve İslâm düşünürü, ünlü mizah ustası Nasreddin Hoca’mızı ‘Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ vesilesiyle siz değerli davetli ve katılımcılarla birlikte anmaktan, onun derin felsefesini yorumlamaktan ve bir halk filozofu olan Hoca’mıza dair her güzelliğin festival süresince on binlerce kişiye ulaştırılacak olmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Nasreddin Hoca, sıradan bir bilge veya hukukçu değildir. O, Anadolu hikmetinin en önemli temsilcilerinden birisidir. Hocamızı yalnızca bir mizah-güldürü ögesi olarak algılamak O’na karşı yapacağımız en büyük hatalardan birisi olur. Türk milletinin gönül medeniyetinin manevî mimarlarından olan Hoca’mızın büyük bir ümitle gönüllere çaldığı sevgi ve hoşgörü mayası çok şükür ki tutmuştur. Sadece ülkemizde değil, bütün Türk dünyasında tanınan ve sevilen Nasreddin Hoca’nın ‘Dünyanın merkezi’ dediği memleketi Eskişehir, bugün Türk dünyasının ve kültürlerin buluşma merkezi olmuştur” ifadelerini kullandı. “Türklerin derin düşünce, felsefe yolundaki en önemli işaret taşlarından biridir” Türklerin felsefe yolundaki en önemli işaret taşlarından birinin Nasrettin Hoca olduğunu aktaran Milletvekili Nabi Avcı ise, “Nasreddin Hoca fıkraları, her biri farklı katmanlarda, bize felsefi açılımlar getiren birer kıssadır. Bu geleneksel felsefenin temel yaklaşımlarından da biridir. Her milletin kendine göre bir felsefe yapma tarzı vardır ve Nasreddin Hoca bu bakımdan biz Türklerin, derin düşünce, felsefe yolundaki en önemli işaret taşlarından biridir. Sivrihisar, böyle bir evlada sahip olmaktan ne kadar iftihar etse azdır” açıklamalarında bulundu. Şenlik, açılış konuşmalarının ardından, farklı ülkelerden de katılımcıların olduğu dans gösterileri ile devam etti. Vatandaşların da yoğun katılım göstererek izlediği dans gösterilerinden sonra protokol üyeleri ekiplere ve 'Nasreddin Hoca Eşeğe Neden Ters Biner?' konulu deneme yarışmasında dereceye giren vatandaşlara ödülleri verildi.

Açılışı gerçekleşen şenlik, gösteriler ve konserler ile üç gün boyunca devam edecek. (BRK-Y)