Sivriada açıklarında gemi kazası



- Sivriada açıklarında kuru yük gemisiyle LPG tankerinin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, ufak çaplı hasar oluştu. Yapılan çalışmanın ardından gemilerin Küçükçekmece Demir Sahasına adli işlemler için götürüldüğü öğrenildi. Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivriada açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersoy1 kuru yük gemisiyle Moğolistan bayraklı Mongolya Limanına kayıtlı Gammagas LPG tankeri Sivriada açıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kuruyük gemisinde ve tankerde ufak çaplı hasar meydana geldi. Kaza sonrası gemide bulunanlar Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığına arayarak yardım istedi. Gelen ihbar üzerine Bursa ve İstanbul Kıyı Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı birlikte hareket geçti. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kuru yük gemisi ve tanker İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde adli işlemler için Küçük Çekmece Demir Sahasına götürüleceği öğrenildi. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.

