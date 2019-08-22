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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz keyfi...Kayalıkları döven dalgalara aldırış etmeden böyle yüzdüler İzle

Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz keyfi...Kayalıkları döven dalgalara aldırış etmeden böyle yüzdüler İzle

Kayalıklardan detay

Kayalı 

-Denize girenler
-Dalgaların kayalıklara çarpması
-Tırmanan vatandaşların yaşadıkları zor anlar
-Kayalıklardan denize atlamaları

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı. Antalya’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkarttı. Sahilin varyant kısmındaki falezlerde ise aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar, kıyıya yakın mesafedeki kayalıklara tırmanarak denize atlamak istedi. Yaklaşık 2 metrelik dalgaların sivri kayalıkları dövdüğü sırada tırmanmaya çalışan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı. Kayalıklara tırmanmak isteyen bazı vatandaşların tehlikeyi gördükten sonra vazgeçtiği gözlenirken, bazıları ise dalgalara aldırış etmeden kayalıklara tırmandı. Güçlükle kayalıklara çıkan vatandaşlar, ardından denize atlamaya devam etti.
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