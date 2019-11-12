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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet EYP imha edildi

Sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet EYP imha edildi

EYP'nin görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
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