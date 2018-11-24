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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sivil trafik ekipleri ticari taksilerde kural ihlali yapanlara göz açtırmıyor İzle

Sivil trafik ekipleri ticari taksilerde kural ihlali yapanlara göz açtırmıyor İzle

Polis ekiplerinin bindiği ticari taksiler

Ticari Taksi Polis Kural İhlali Taksim Kısa Mesafe 

-Kemer takmayan sürücüye ceza
-Polis ekiplerinin taksi çevirmesi
-Ekipleri almayan taksi sürücüleri
-Ticari taksiyle dolmuş yapan sürücü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kısa mesafe yolcu almayan ve kural ihlali yapan sürücüler cezadan kaçamadı İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler müşteri kılığına girerek ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada kısa mesafe yolcu almayan ve yolculuk esnasında kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri, Eminönü’ndeki Kadıköy İskelesinde kurulan uygulama noktasında hazır bekledi. Yenikapı’dan ticari taksiye binen sivil ekipler, yolculuk boyunca taksi sürücülerini kontrol ederek kurallara uymayanları Eminönü’ndeki uygulama noktasına çekti. Emniyet kemeri takmama, taksimetre açmama gibi kural ihlalleri yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sivil Trafik Ekipleri, kısa mesafe yolcu almayan ve ticari taksiyi dolmuş olarak kullanan sürücüleri de denetim altına aldı. Müşteri kılığına giren ekipler, çevirdikleri ticari taksilere kısa mesafeye gideceklerini söyledi.

Çeşitli mazeretlerle yolcu almak istemeyen sürücüler uygulama noktasına çekildi. Aynı zamanda araçta yolcu bulunmasına rağmen sivil ekipleri araca binmeye davet eden sürücüler de ekipler tarafından tespit edildi. Kural ihlali yapanların bir kısmı cezayı ödemekle kurtulurken bir kısmının da belli bir süre için aracı bağlanarak otoparka çekildi.
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