( ANKARA ) Sivil toplum kuruluşlarından "Yemen" için yardım kampanyası ANKARA



- Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonu, Yemen'deki insani drama "dur" demek için Türk Kızılayı ve AFAD ile birlikte "Yemen İnsanlığı Bekliyor" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası, 200 bin TL'lik bağış ile başlatıldı. Memur-Sen Konfederasyonu, Hak-İş Konfederasyonu, Türk Kızılayı ve AFAD, "Yemen İnsanlığı Bekliyor" sloganıyla Yemen için yardım kampanyası başlattı. İlk aşamada 200 bin TL'lik bağışın yapıldığı kampanya, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen programla başlatıldı. Gündemin Yemen olduğunu aktaran Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yemen'de yaşananın iç çatışma görünümlü büyük bir oyun olduğunu söyledi.



Her şeyin insanların gözü önünde olup bittiğine dikkat çeken Yalçın, "Yemen'le ilgili alt alta rakamlar sıralanıyor. Ancak, acı çeken, zulme maruz kalan, açlıktan ölen, kitlesel katliamların nesnesine indirgenen çoluk çocuk, yaşlı, erkek, kadın hasılı insan için rakamların bir anlamı yoktur. Rakamlar ancak sonuç üretmeyen soğuk raporları süsler. Rakamlar, ‘vicdan tutulması yaşanan bir çağda’ ölümleri, katliamları sıradanlaştırır. Ben bütün bu olumsuzluklara rağmen az önce verdiğim rakamları şöyle açayım; 22 milyonluk nüfusun üçte ikisi temel insani ihtiyaçlar noktasında yardıma muhtaç halde. 8 buçuk milyon insan açlık sınırında, 7 milyon ise beslenme koşulları açısından kötü durumda. Yarım milyon çocuk kötü beslenme nedeniyle ağır hastalıkların pençesinde kıvranıyor. Ülkede 10 milyon kişi, sağlık hizmetine erişimin tamamen ortadan kalktığı bölgelerde yaşıyor. Kolera salgını 1 milyondan fazla kişiyi etkiledi ve bunlardan 2 bin 300'ü öldü. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Yemen’de her 10 dakikada bir çocuk savaş nedeniyle can veriyor. Evlerini terk etmiş, barınma ihtiyacı içindeler. Binlerce okul eğitim hizmeti vermekten uzak, harap vaziyette. Altyapı büyük oranda çökmüş durumda" ifadelerini kullandı. "Devletler bazında inisiyatif alınmasını öneriyoruz" "Yemen’de yaşanan çatışmalar zannedildiğinden ‘daha karmaşık’ bir hesabın ürünüdür" diyen Yalçın, "Ben bu hesabı anlatmak için Yemen’in stratejik önemine, yeraltı kaynaklarına, örneğin altın ve petrol rezervlerine ilişkin uzun uzadıya cümleler kurmayacağım. Bizim derdimiz orada yaşanan ‘insani kriz’dir. Fakat iki bölgesel güç birbiriyle mücadele ederken uzun vadede bölgenin özellikle emperyalist güçlerin müdahalesine açık hale geleceğini de vurgulamak isterim. Onun için birinci dereceden İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir 'Yemen barış grubu oluşturularak' devletler bazında inisiyatif alınmasını öneriyoruz. Öte yandan sivil toplum kuruluşları da sivil alanda inisiyatif alarak çatışmanın durdurulması için ‘güçlü bir kamuoyu’ oluşturmalıdır" dedi.

“200 bin TL’lik başlangıçla bir bağış kampanyası başlatıyoruz” Memur-Sen olarak başta bölgedeki sendikalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki emek örgütleriyle iletişime geçerek bir inisiyatif almaya kararlı olduklarının altını çizen Yalçın, "Eğer ‘gerek devlet düzleminde’ ‘gerekse sivil toplum kuruluşları düzleminde’ biz bir an önce bu inisiyatifi almaz, sorunu en basit ifadesiyle ötelersek başkaları gelir ve kendi düzenlerini kökleştirirler. Görüldüğü gibi biz Yemen konusuna ‘ikili bir strateji’ ile yaklaşıyoruz. Oradaki kanı durdurmak için bu iki stratejinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun ilk adımı şüphesiz şu an çatışma ile tabiri caizse abluka altına alınmış insanlara ‘gıda ve ilaç yardımı’ yapmaktır. Memur-Sen, Hak-İş, Kızılay, AFAD, İHH ve Deniz Feneri olarak ilk aşamada 200 bin TL’lik başlangıçla bir bağış kampanyası başlatıyoruz. Kampanyamızın bütün vatandaşlarımız tarafından destekleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

“Yemenli kardeşlerimize bir borcumuz var” Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, "Hak-İş olarak atasözümüzün gereğini yerine getirmek için sorumluluğumuzu bir kez daha hatırladık. 'Karanlığa küfretmektense bir mum yak, daha iyidir', biz bir şeyler yapmak zorundayız. Konfederasyonumuzun üstlendiği sorumluluk çok önemli, Yemenli kardeşlerimize bir borcumuz var, bunu ödeyeceğiz" dedi.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise, kendilerine verilen bağışların tamamının bir sorumluluk verdiğini belirterek, bu programın kendilerine cesaret verdiğini söyledi.



Yardım kampanyalarının hayırlı bir şekilde sonuçlandırılmasını temenni eden AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da, Yemen'de yıllardır devam eden iç savaş, yoksulluk, hastalık gibi birçok olumsuz etki oluşturduğunu belirtti.

Palakoğlu, yardıma muhtaç herkes için tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

Palakoğlu, kampanya için Memur-Sen'e teşekkürlerini iletti.