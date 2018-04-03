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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Siverekli Kız İmam hatip öğrencilerinden Arakanlılara sıcak yemek yardımı Haberi

- Siverekli Kız İmam hatip öğrencilerinden Arakanlılara sıcak yemek yardımı Haberi

Yetim ve öksüzlere yemek dağıtımı

Yaşam Mücadelesi Katarakt Ameliyatı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Açılan su kuyusundan çocukların su içmesi
-Kuyu başında inanların toplanması
-Kalabalık
-Okul Müdürü Şevreş Nasanlı ve öğrenci Rukiye Bozkoyun rop
-Genel ve detay görüntüler

( ARAKAN ) ARAKAN

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim ve öğretim gören Mehmet Ragıp Karcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri topladıkları harçlıklarıyla Arakan’da yetim ve öksüz çocuklara sıcak aş dağıttı.
Merkezi Avrupa’da bulunan Yetim-Der’in katkılarıyla yapılan, Bangladeş’in Bazar kentinde bulunan Kutupalong kampında yaşam mücadelesi veren Arakan’lı 340 yetim ve öksüze mart ayı boyunca sıcak yemek dağıtıldı. Kız imam Hatip Öğrencileri daha öncede topladıkları harçlıklarıyla Afrika Ülkesi Çad’a bir su kuyusu,3 kişinin Katarakt ameliyatı ve dünyanın çeşitli yerlerinde 15 yetimin bir yıllık geçimini sağladı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ragıp Karcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şevreş Nasanlı, "2017 yılı başlarında okulumuz öğretmenlerinden Bilal Şanlı ve Mekail Baran öncülüğünde Afrika’da ihtiyaç sahibi insanlar için ne yapılabilir diye istişarelerde bulunduk ve bu çalışmalarımızın sonucunda okulumuz öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla 2017 Şubat ayında Afrika’da Çat bölgesinde bir su kuyusu açtık. Aynı zamanda Arakan bölgesinde de başka bir su kuyusu açtık. Dünya genelinde 15 yetimin bir yıllık bakımını ve 3 katarakt ameliyatı yaptık. En sonda Mart 2018 yılında 340 yetime bir ay boyunca sıcak yemek verildi.
Katkılarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi 12 Sınıf öğrencisi Rukiye Bozkoyun, "Okulumuz ve değerli öğretmenlerimiz yaptığımız bir proje çerçevesinde, biz Afrika’da ki kardeşlerimize yardım desteğinde bulunduk, onların alcığını bir nebze olsa da biz de his etmeye çalıştık. Burada ki insanlar her halükarda bir şeyler bulup aç kalmıyor ama oradakilerin en temel ihtiyaçları yok, açlıkla sınanıyorlar. Bizde bu kardeşlerimize bir nebze olsun destekte bulunduk” diye konuştu
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