Siverekli balcılar devletten destek istiyor - ŞANLIURFA
- Bal tenekelerinden detay - Balın tenekeden kavanoza boşaltılması - Bal kavanozlarının elde tutulması - Siverek Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar'ın açıklaması - Boş arı kovanları ve peteklerden görüntü - Başka bir üreticinin deposundaki bal tenekeleri - Poşetteki bal petekleri - Üretici Ali İmran Yılmaz ile röportajSiverekli balcılar devletten destek istiyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bal üretimi yapan üreticiler, ürünleri için devlet desteği verilmesini istiyor.Siverek Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılının bal üreticileri için verimli geçmediğini söyledi.
Bal üreticilerinin pazar sorunu yaşadığını belirten Uçar, üreticilerin mahsullerinin yüzde 80'ninin elinde kaldığını söyledi.
Üreticilerin sıkıntılarının giderilmesi için taban fiyat uygulamasına geçilmesini isteyen Uçar, "Devletten bal için taban fiyatı belirlemesini bekliyoruz. Hububat, fındık, fıstık, şeker ve çayın bir taban fiyatı varsa en azından balın da bir taban fiyatı olsun. Büyük bir üretim yapıyoruz, Türkiye’de yaklaşık 65 bin aile geçimini arıcılıkla sağlıyor. Birliğimize bağlı 135 üreticinin yaklaşık 20 bin teneke balı elinde kalmıştır. 27 kilo balı 300 liraya sattığımız halde yine de pazar sıkıntısı yaşıyoruz, müşteri bulamıyoruz." dedi. Babasının 20 yıllık kendisinin ise 3 yıllık arıcı olduğunu söyleyen üreticilerden Ali İmran Yılmaz da, genel olarak pazar sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.Ürünlerini istedikleri fiyattan satamadıklarından yakınan Yılmaz, "Devletimizin bize destek vermesini istiyoruz. Balımızın satılmama sebeplerinden biri de kur hareketlenmesinden kaynaklanıyor. Yaklaşık olarak 500 teneke bal hasatı yaptık. Bundan da ancak 100 tenekesini kendi imkanlarımız ile perakende müşterilere sattık. Geri kalan 400 teneke de şu an elimizde duruyor, hasat biteli 3 - 4 ay oldu ama henüz satamadık. Yaklaşık 15 - 20 ton bal şu an elimizde kalmış durumda." diye konuştu.