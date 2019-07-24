Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı Haberi

Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı Haberi

Olay yeri ve yaralı

Kadın Doktor Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Alabalık Ağır Yaralı 

-Kalabalık
-Yaralı yerdeyken
-Yaralının ambulansa kaldırılması
-Ambulans
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Siverek’te kaza anı kamerada- Siverek’te trafik kazası: 1 ağır yaralı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza ilçenin Abdalağa mahallesi Kamil Turan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Batman’dan, Mersin’e dönen ailenin içinde bulunduğu Server Y. Yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, Şanlıurfa karayolunda bulunan ışıklara yakın bir mevkide aniden önüne çıkan Vedat D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Ağır yaralanan yaralıya ambulans olay yerine gelene kadar, yoldan geçen kadın doktor müdahale ederek, yaralının bilincini yerinde tutmaya çalıştı. Kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çarpmasıyla metrelerce yolda sürüklenen gencin yardımına, çevreden geçen vatandaşlar yetişiyor. Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet hastanesine kaldırılan Vedat D. Tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı