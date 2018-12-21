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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Siverek’te yoğun sis Haberi

Siverek’te yoğun sis Haberi

Yoğun sis

Trol 

-Sis arasında ilerleyen araçlar
-Karayolunda sis ve araçlar
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde itibaren yoğun sis etkili oldu. Son zamanlarda etkili olan yağışlar sonrası, vatandaşlar güne etkili sis ile uyandı. Yoğun sis özelikle kırsal alanlarda ve Siverek Şanlıurfa karayolunda etkili olurken, zaman zaman görme mesafesinin 20 metreye düştüğü karayolunda, sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yollarda kontroller yaparak, sürücülerin yavaş ilerlemesi konusunda uyarılarda bulunurken, Meteoroloji bölgede yoğun sisin zaman zaman aralıklara devam edeceği belirtildi.
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