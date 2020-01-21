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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Siverek'te türüne az rastlanan sırtlan bulundu

- Siverek'te türüne az rastlanan sırtlan bulundu

sırtlan cep telefonu görüntüsü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Polis Jandarma Cep Telefonu Polis Ekipleri Hayvan 


- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde türüne az rastlanan çizgili sırtlan leşi bulundu. Alınan bilgilere göre Siverek ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kayseri kırsal mahallesi yakınlarındaki Siverek-Gevendris yolu kenarında bir yırtıcı hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ölü bulunan hayvan türünün ender rastlanan çizgili sırtlan olduğunu tespit etti. Gece aracın çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen sırtlan, ekipler tarafından olay yerinde fotoğrafı alındıktan sonra incelenmek üzere götürüldü. (MB-SD-BA-Y)
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