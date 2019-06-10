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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek'te tır ile arpa yüklü traktör çarpıştı Haberi

Siverek'te tır ile arpa yüklü traktör çarpıştı Haberi

Yola saçılan arpa

Karayolları Polis Alabalık 

-Kaza yapan tır ve traktör
-Trafik polisi
-Vatandaşlar
-Kalabalık
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Kaza sonrası traktör römorkundaki arpa yola saçıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Tır ile arpa yüklü traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada traktör römorkunda bulunan arpa yola saçıldı. Kaza, Siverek - Şanlıurfa karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cemil Çınar idaresindeki 63 AAC 401 plakalı Tır, Devran Delen yönetiminde bulunan 63 N 3269 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışma sırasında devrilen traktör römorkunda bulunan arpa yola saçılırken kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik polisleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, arpa ise karayolları ekipleri ile sahipleri tarafından toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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