Siverek’te STK’lar uygulamalı bilimler fakültesinin kapanmaması için toplandı

- 2016 yılında kurulan Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi, öğrenci yetersizliğinden dolayı kapanma aşamasına geldi. Avrupa Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar’ın girişimleri sonucu 3 yıl önce Siverek’te kurulan Haran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanma aşamasına geldi. İlçede faaliyet gösteren 39 Sivil Toplum Kuruluşu, Siverek Sivil Tolum Platformu çatısı altında toplanarak fakültenin kapanmaması için bir toplantı düzenledi.

Siverek Belediyesi Paşa Konağı tesisinde bir araya gelen platform üyeleri, Siverek’te bulunan uygulamalı bilimler fakültesine öğrenci çekmek için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiğini tartıştı. Toplantıda söz alan Siverek uygulamalı bilimler fakültesi dekan yardımcısı Yar. Doç. Mehmet Ragıp Görgün, “Fakültenin kurulduğu ilk yılda 25, 2’inci yılında 17 ve 3’üncü yılında ise 12 öğrenci kayıt yaptırdı, maalesef her yıl giderek bu sayı düşüyor. Amacımız bu yıl, bu sayının 10’dan aşağı düşmemesi, eğer fakülteye iki yıl üst üste on kişiden az kayıt yapılırsa, fakülte Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kapatılacak. Bu konuda fakültenin kapanmaması için başta ilçemizde aktif olarak çalışan Sivil Toplum Kuruluşları ve ilçemizin önde gelen insanlarına büyük görev düşüyor” dedi 2 saat süren toplantıda, Siverek Sivil Tolum Platformunun düzenli bir şeklide toplanması ve ilk etapta öğrencilerin Siverek’i tercih etmeleri için yurt sorununun çözülmesine karar verildi.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Siverek Sivil Toplum Platformu yöneticilerinden Koçali Aymaz,” Siverek Sivil Toplum kuruluşları platformları olarak Siverek uygulamalı bilimler fakültesi gelişmesi ve bazı sorunları gidermek için toplandık. Siverek’e öğrenci yurdumuz yok, dolayısıyla öğrenciler burayı tercih etmiyorlar, öğrencilerin buraya tercih vermeleri için öncelikle öğrenci yurdunun yapılması ve açılması lazım. Ayrıyeten fakültede farklı bölümlerin açılması, bilim adamların atanması konusunda görüşmeler yaptık. Bu gece 39 Sivil Toplum Kuruluşu ile bir araya geldik, Siverek’te 70 küsur sivil toplum kuruluşu var bunların hepsine ulaşmaya gayret ediyoruz. Platformumuzu her gün güçlendirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz bu sorunların gidermesi için Milletvekilimizden, valimizden, Kaymakamımızdan, Milli Eğitim İlçe Müdüründen, İl Müdürüyle Harran Üniversitesi Rektörüyle randevu alıp görüşmeler yapmaya çalışacağız. Sorunların bir an önce çözümü için öğrenci yurdunun acilen faaliyete geçmesi talebinde bulunacağız. Umarım bunları gerçekleştiririz” diye konuştu