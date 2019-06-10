Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı İzle



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece fırtına ve sağanak yağış öncesi, geceyi şimşekler aydınlattı. Gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışı öncesinde art arda çakan şimşekler, korkulu anlar yaşatırken, meraklıları için bir görsel şölen oluşturdu. Şimşeklerin oluşturduğu görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar yüksek binalara çıkarak, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Yaklaşık yarım saat olan etkili olan şimşekler daha sonra yerini fırtına ve sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli fırtına sonucu ilçe genelinde ağaçlar kırılırken, bazı işyerlerinin tabelaları yerinden söküldü. (MB-LO-Y)

