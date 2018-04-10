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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Siverek’te şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Siverek’te şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Devrilen ağaçlar

Şiddetli Fırtına Meteoroloji 

-Yerdeki ağaç
-Rüzgarın şiddetiyle sallanan ağaç ve tabelalar
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA -HD) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilerken, şiddetli fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi, dalları kırıldı. Siverek Halk Eğitim Merkezi bahçesinde bulunan yaklaşık 4 metrelik ağaç, rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi, şans eseri çevrede kimsenin bulunmamasından dolayı herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Meteorolojinin günler öncesinde Siverek ve çevresi için yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyarmıştı. Öte yandan meteoroloji yetkilileri Siverek ve çevresinde, fırtınanın etkisinin yarına kadar devam edeceğini belirterek uyarılarda bulundu.
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